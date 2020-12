Vaccino Pfizer, l'ok già prima di Natale? La Bild: «L'Ema lo approverà il 23 dicembre, prime dosi a Santo Stefano»

Il vaccino Pfizer-BioNTech anti coronavirus potrebbe essere approvato anche in Europa già prima di Natale. Secondo quanto apprende l'agenzia ANSA da fonti qualificate, i tempi per l'approvazione sarebbero strettissimi: non oltre il 29 dicembre. La tedesca Bild va oltre e dà anche una data precisa, il 23 dicembre: in Germania, scrive la Bild, che cita fonti della Commissione Europea e del Governo tedesco, le vaccinazioni potrebbero iniziare subito dopo Natale, forse già il giorno di Santo Stefano.

Leggi anche > Istat, in Italia oltre 700mila morti nel 2020. «Non succedeva dal 1944»

+++NEWS IN AGGIORNAMENTO+++

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Dicembre 2020, 12:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA