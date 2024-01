Muore folgorato mentre fa la doccia. «Investito da una scarica elettrica proveniente dallo scaldabagno». Il corpo trovato dal fratello

di Redazione web

Tragedia nel Salento, a Casarano, dove un uomo è morto folgorato mentre si stava facendo la doccia in casa. La vittima è Rocco De Nuzzo, di 52 anni e abitava in via Quinto Ennio. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, che viveva da solo, sarebbe stato investito da una scarica elettrica proveniente dallo scaldabagno. A trovare l'uomo in serata è stato il fratello della vittima.

Il ritrovamento

Dopo diverse ore in cui l'uomo non rispondeva al telefono, il fratello della vittima è corso alla sua abitazione, insospettitosi della sua assenza. I due avevano un appuntamento. Una volta giunto sul posto, l'amara scoperta. Il fratello, una volta ritrovato il cadavere in doccia, ha allarmato i carabinieri, poi giunti sul posto per rilievi e accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Gennaio 2024, 21:39

