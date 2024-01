Roberta Bertacchi impiccata sul balcone, per l'autopsia è un suicidio. I genitori: «Diteci se qualcuno l'ha istigata»

È morta per impiccagione e durante l'autopsia non sarebbe emerso alcun elemento che possa far pensare a qualcosa di diverso dal gesto volontario. Sono stati inoltre disposti esami tossicologici che serviranno ad accertare se prima di togliersi la vita la ragazza abbia agito in stato di alternazione. È questo il primo responso dell'autopsia che il medico legale Alberto Tortorella ha compiuto sul corpo di Roberta Bertacchi, la 26enne trovata impiccata la mattina dell'Epifania sul balcone della sua abitazione a Casarano (Lecce). Stretta intorno al collo una sciarpa del Casarano calcio, la squadra del cuore del fidanzato. L'ora del decesso risalirebbe alla notte prima del ritrovamento del corpo.