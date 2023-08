Militare armato asseragliato in casa a Pordenone: evacuata la palazzina. Ieri sui social un video con le minacce

Chiuso in casa con un'arma. Un uomo asserragliato è asserragliato nella sua abitazione a Cordovado, in provincia di Pordenone. Questa mattina girava per il paese a torso nudo e brandendo una pistola. Lo apprende l'ANSA da fonti informate. Al momento non è ancora stato accertato se si tratti di un'arma vera e propria o di un dispositivo a salve o giocattolo.

L'uomo, di circa 50 anni, è un ex militare. Per convincerlo a uscire di casa, sono al lavoro i negoziatori dei carabinieri, che hanno bloccato l'intera area con l'ausilio della polizia locale. Sul posto anche i vigili del fuoco, un'ambulanza e la protezione civile.

