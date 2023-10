Cade in dirupo mentre era a passeggio: 59enne morto dopo la disperata corsa in ospedale

di Redazione web

Caduta mortale nel Pescarese. Un uomo di 59 anni è morto nel pomeriggio all'ospedale di Pescara per le gravi ferite riportate cadendo in un dirupo, questa mattina, mentre percorreva da solo un sentiero nella suggestiva Valle dell'Orfento, nel territorio di Caramanico Terme (Pescara). L'uomo era arrivato in ospedale con politrauma, trasportato dall'elicottero del 118 dopo essere stato recuperato dal Soccorso Alpino.

I soccorsi

Ad allertare i soccorsi erano stati due escursionisti dopo aver sentito le grida di aiuto dell'infortunato, precipitato per circa dieci metri.

