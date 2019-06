«Un nuraghe alto 300 metri, come la Torre Eiffel»: la proposta leghista scatena l'ironia su Fb

Un, come la Torre Eiffel a Parigi, il Colosseo a Roma, o come il, l'enorme scultura presente all'ingresso della città di Essos in Game of Thrones: è l'idea di uno dei candidati sindaci alle comunali del 16 giugno a Cagliari, il leghista, che l'ha espressa in un post su Facebook per poi cambiare parzialmente idea.Il nuraghe doveva catalizzare l'attenzione di chi arriva a Cagliari, in aereo o in nave, e diventarne la maggiore attrazione: Poledrini, che di mestiere fa l'avvocato, ha lanciato la provocazione sui suoi profili social. «Bisogna caratterizzare l'immagine della città per chi viene dal mare o dall'aria - ha scritto -. Occorre costruire un nuraghe alto 300 metri che identifica la nostra terra come la torre Eiffel a Parigi, il Colosseo a Roma o la sirenetta a Copenaghen. Questo è solo l'inizio!».Il post ha subito causato commenti contrastanti, soprattutto reazioni ironiche, e poco dopo è stato cancellato e modificato: al suo posto, con la stessa data, ne è comparso un altro riguardante una proposta sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò non ha evitato, comunque, che sulla 'particolare' proposta del candidato leghista si siano scatenati i commenti degli internauti.