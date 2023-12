Udine, sbaglia strada e con l'auto scende la scalinata di una chiesa

di Mario Landi

Un'auto sbaglia strada e sceglie un percorso alternativo che più alternativo non si può. Un automobilista, infatti, è stato immortalato qualche sera fa mentre scendeva con la sua auto la scalinata di una chiesa, la Basilica di Madonna delle Grazie, in piazza Primo Maggio a Udine. Le persone che hanno assistito alla scena sono rimaste sbalordite per l'errore dell'automobilista.

Cosa può essere successo

Una Bmw grigia ha imboccato, sicuramente per errore, l’accesso pedonale al santuario della Beata Vergine delle Grazie, a Udine. Non potendo fare inversione, ha deciso di scendere la scalinata un gradino alla volta,forse anche danneggiando il mezzo. Il video, diventato subito virale è stato poi diffuso dalla pagina Instagram welcometofavelas_4k.

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Dicembre 2023, 20:05

