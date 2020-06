Ucciso a coltellate in casa, ferita la moglie: è giallo

Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina a Brittoli (Pescara) secondo le prime indicazioni dopo essere stato accoltellato a morte. Nella stessa abitazione in cui è stata trovata la vittima, c'era anche una donna, la moglie, ferita. Non si conoscono al momento ulteriori particolari. La donna è stata trasportata in elisoccorso all'ospedale di Pescara in codice rosso. Sul posto presenti i carabinieri e i sanitari del 118, oltre che con l'elicottero anche con una ambulanza medicalizzata. Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Giugno 2020, 10:42

