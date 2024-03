Lecce, ucciso in casa con una coltellata al cuore dopo una lite in famiglia L'anziano, 87 anni, è stato ucciso a Carmiano in provincia di Lecce. Sul posto i carabinieri





Un uomo di 87 anni è stato ucciso a Carmiano in provincia di Lecce al culmine di una lite familiare. Sul posto al momento il magistrato di turno ai carabinieri, le indagini sono in corso. L'unica certezza secondo quanto trapelato in questi istanti, è che l'uomo stesse litigando in famiglia. È stato assassinato con un fendente dritto al cuore. Ultimo aggiornamento: Domenica 24 Marzo 2024, 13:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA