Uccise la moglie fingendo un suicidio ma è incastrato dal disegno del figlio

di Mario Landi

Aveva fatto passare la morte della moglie per un suicidio. Ma la ricostruzione degli investigatori - grazie anche a un disegno fatto dal figlio più grande - hanno stretto il cerchio attorno a Ahmed Mustak, cittadino originario del Bangladesh, abitante nel quartiere genovese di Sestri Ponente. L’uomo, 44 anni, è stato arrestato ieri dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso la moglie, Sharmin Sultana, di 32 anni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, coordinati dal sostituto procuratore Marcello Maresca, l'uomo vessava continuamente la donna. Secondo le testimonianze dei figli - di 10 anni il più grande, di 7 la sorella - il padre picchiava spesso la madre perché stava al telefonino e faceva video su Tik Tok. «Papà si è arrabbiato e ha sbattuto la testa della mamma a terra», è una delle loro drammatiche testimonianze. Sharmin, hanno ricostruito gli investigatori, aveva anche deciso di cercare un lavoro ma il marito non era d'accordo. Inoltre nel corso di una intercettazione ambientale, Musthak avrebbe detto alla figlia, prima di essere sentita dagli investigatori, «dì che non sai nulla della mamma».

La morte di Sharmin Sultana era avvenuta lo scorso marzo nel quartiere di Sestri Ponente a Genova. In un primo momento si era pensato a un suicidio ma anche i familiari della donna avevano espresso dubbi sul marito. Sharmin Sultana era precipitata dalla finestra di casa ed era caduta in strada in via Emanuele Ferro, nel quartiere di Sestri Ponente, poco lontano dallo stabilimento di Fincantieri dove lavorava il marito. In casa, quel giorno, oltre ai figli c'era anche l'uomo che ai carabinieri aveva detto di non avere sentito nulla perché era a letto. Ieri la chiusura del cerchio con l’arresto del 44enne.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 13 Dicembre 2023, 06:45

