Ubriaco aggredisce a calci, pugni e morsi equipaggio dell'ambulanza: feriti infermiere e autista

Giovane ubriaco aggredisce a calci, pugni e morsi equipaggio in ambulanza del Suem. È successo stamattina, 28 maggio, verso le 5 davanti alla chiesa di Selvana in provincia di Treviso. Alcuni passanti hanno chiamato il 118 vedendo un ragazzo steso a terra che, a domanda e tentativo di interazione, non rispondeva. Quando è arrivata l'ambulanza, lui si è scagliato contro l'infermiere e l'autista e li ha aggrediti. Era alterato e ha dato in escandescenza prendendosela con chi era accorso in suo aiuto. Feriti entrambi.

Fermato e sedato, è ora ricoverato in ospedale

A dare in escandescenza e aggredire il personale del Suem 118 è stato un 20enne di nazionalità italiana. Per tranquillizzarlo, il giovane è stato sedato ed è stato successivamente ricoverato al Ca' Foncello di Treviso. Sul posto è invernuta anche la polizia nel tentativo di calmarlo.

