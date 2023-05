Bambino di 4 anni mangia tutta la confezione di chewing gum e rischia di morire: operato d'urgenza per estrarre la "palla" di gomma

di Redazione web

Un ragazzino ha ingoiato 40 pezzi di gomma da masticare è stato portato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale quando si è ammassato nello stomaco. Il bambino, dell'Ohio, negli Stati Uniti , ha iniziato a sviluppare crampi e diarrea e poi l'ecografia ha mostrato che aveva una grande massa bloccata nello stomaco, noto anche come bezoario, che occupava quasi il 25% dello spazio.

Operazione d'urgenza per salvare il bimbo

I medici hanno inserito un esofagoscopio, un tubo di metallo cavo, nella gola e hanno usato una pinza per cercare di staccare pezzi di gomma che sono stati successivamente estratti. Gli è stato detto dai medici che era fortunato che la gomma non gli avesse bloccato l'intestino, il che avrebbe potuto essere fatale, ma non ha subito effetti a lungo termine dalla procedura.

Secondo il caso pubblicato nella pubblicazione medica JEM Reports , i medici hanno affermato che se le pareti delle viscere fossero perforate, il contenuto potrebbe fuoriuscire nel corpo .

Bimbo di 4 anni ingoia tutta la confezione di gomme da masticare

Secondo la mamma del ragazzo, il giorno dell'incidente il bambino di quattro anni aveva consumato un'intera confezione di gomma da masticare senza zucchero.

I medici hanno sconsigliato alle persone di ingerire gomme da masticare poiché il corpo non può digerirle perché è costituito da polimeri sintetici e lattice, che non si rompono facilmente quando vengono ingeriti. La dottoressa Elizabeth Rajan, gastroenterologa presso la Mayo Clinic, ha dichiarato: "In occasioni molto rare, grandi quantità di gomme da masticare ingerite combinate con la stitichezza hanno bloccato l'intestino nei bambini. È per questo motivo che la frequente deglutizione di gomme da masticare dovrebbe essere scoraggiata, soprattutto nei bambini".

