Trovato il corpo del 18enne scomparso mercoledì nel fiume Secchia: si era tuffato per fare un video social

di Redazione web

È stato ritrovato il cadavere di Yahya Hkimi, il ragazzo 18enne scomparso da mercoledì nel fiume Secchia a Marzaglia di Modena. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nel corso delle ricerche, in un'ansa del fiume, circa cinquecento metri a valle del luogo in cui era sparito. Le ricerche sono andate avanti per diversi giorni con i vigili del fuoco che hanno continuato a battere il fiume, con i gommoni dei sommozzatori, e hanno scandagliato le sponde, spingendosi più a valle della cascata artificiale vicino a dove Yahya era entrato in acqua.



Mentre si tuffava il giovane era stato filmato per un video social

Mentre si tuffava - e lo ha fatto per tre volte - il giovane era stato filmato da un amico che era con lui per un video social.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 19:26

