Auto senza controllo dopo la curva: 28enne sbalzato fuori e ucciso, 20enne gravemente ferita

Un uomo di 28 anni è morto in un incidente stradale avvenuto in serata a Trevenzuolo (Verona). Il giovane, di origini calabresi, all'uscita da una curva ha il controllo della sua auto che si è capovolta, finendo la corsa addosso ad una siepe. Il 28enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo restando ucciso all'istante. A bordo anche una ragazza di 20 anni, rimasta gravemente ferita e poi trasportata in codice rosso con l'elicottero del 118 all'ospedale di Brescia. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco e la Polizia stradale. Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Maggio 2020, 09:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA