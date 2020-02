Treno Frecciarossa deragliato a Lodi, dinamica incidente: giallo sui lavori di manutenzione

Sulla linea Alta Velocità dove èil treno 9595c'erano dei lavori di manutenzione in corso. Secondo quanto si apprende, l'intervento - affidato ad una ditta specializzata da Rfi - era in corso anche nelle ultime ore, proprio nel punto in cui è sviato il treno. Gli investigatori stanno ora verificando se vi sia una connessione tra l'incidente e i lavori stessi.