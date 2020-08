Traffico, venerdì da bollino rosso sulle autostrade: tutto quello che c'è da sapere

Meteo, nel weekend torna il grande caldo con punte fino a 37 gradi: ecco quanto durerà​

Ultimo aggiornamento: Venerdì 7 Agosto 2020, 21:08

Viabilità Italia segnala che sono «diverse le situazioni di traffico sostenuto» che si registrano in queste ore con l'intensificazione in uscita dai grandi centri urbani.al nodo di Firenze ed al nodo di Genova ove, in questo caso, la presenza di cantieri in autostrada con restringimenti della carreggiata ha determinato code anche sostenute a tratti.a pieno carico superiore alle 7,5t, dalle 16 alle 22, per i trasporti nazionali.In particolare sull'A1, in direzione sud, coda tra Aglio e Calenzano; sull'A7, in direzione nord, 2 km di coda tra allacciamento bivio A7/A10 e l'uscita Bolzaneto; sull'A12, in direzione ovest, coda di 3 km tra Genova Nervi e Genova est e 2 km tra Genova est e bivio con la A7; sull'A12, in direzione est, code di 5 km tra Recco e Chiavari; Ed ancora sull'A26, in direzione sud, 3 km di coda tra Ovada e Masone; mentre sull' A26, in direzione nord, 2 km di coda tra Masone e Ovada; Sull'A22, in direzione nord, 4 km di coda tra Rovereto Sud e Rovereto Nord per un incidente ormai risolto.4 Km di code sulla A2 direzione sud all'uscita di Villa S. Giovanni in approccio all'area imbarchi per la Sicilia, con tempi di attesa stimati in 3 ore; rallentamenti sul Gra di Roma, in particolare tra le uscite Laurentina e diramazione Roma Sud in carreggiata esterna e sulla SS 148 Pontina; sulla S.S.51 di Alemagna, tra l'uscita autostrada A27 e Longarone, direzione nord, si registrano code a tratti per traffico intenso