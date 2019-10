Topo nella cucina della scuola, gli studenti pubblicano il video. Ma ora rischiano la sospensione

Martedì 15 Ottobre 2019, 14:46

Un grosso, che si aggira libero nei locali delledi un, è stato avvistato e filmato da alcuni. Gli alunni che hanno denunciato l'episodio, però, ora rischiano laÈ accaduto a, nell'istituto alberghiero Ferdinando Martini. Come riporta Il Tirreno , gli studenti, tutti maggiorenni, stavano filmando alcuni piatti nella cucina quando hanno notato ile lo hanno filmato in un video, poi pubblicato sul web. Il preside dell'istituto, Riccardo Monti, ha spiegato: «Quegli alunni potrebbero essere sospesi, ma non per aver immortalato quel. La violazione del regolamento dell'istituto riguarda il divieto di fare foto e video all'interno della scuola e diffonderli pubblicamente».Il dirigente scolastico ha poi aggiunto: «I ragazzi stavano facendo un book fotografico per illustrare le loro creazioni gastronomiche: ora abbiamo l'obbligo di fare delle valutazioni, non è detto che si arrivi alla sospensione. Ad ogni modo, lo stesso istituto aveva dato notizia della presenza di quel topo: un inconveniente comprensibile, dato che la scuola è situata all'interno di un parco secolare e le cucine sono al piano terra. Tra l'altro, abbiamo chiuso la cucina per cinque giorni in modo da consentire la disinfestazione». Ora il destino degli studenti a rischio sospensione sarà deciso dal consiglio di classe, in programma domani.