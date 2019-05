Tir si ribalta sulla superstrada: carreggiata invasa da carcasse d'auto

Venerdì 31 Maggio 2019, 14:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Materiale ferroso, cavi e persino carcasse di auto diseminate lungo le due carreggiate della Lecce - Gallipoli. Non è la scena di un film d'azione ma quello che molti automobilisti hanno visto materiallizzarsi sotto i loro occhi mentre erano alla guida dele loro utilitarie. A ribaltarsi improvvisamente intorno alle 14 è stato un autoarticolato che percorreva la trafficata strada statale in direzione del capoluogo di provincia. Il cappottamento ha riguardato soprattutto il rimorchio, carico anche di diversi cavi d'acciaio usurati e addirittura di alcune carcasse d'auto in disuso e compattate per essere smaltite. Il mezzo pesante dopo il ribaltamento ha pericolosamente disseminato il suo carico per un tratto di strada lungo oltre 200 metri, rendendo disagevole la circolazione dei mezzi in entrambi i sensi di marcia. Immediato l'intervento dei Carabinieri della compagnia di Gallipoli, della Polizia Stradale e del personale Anas. Quest'ultimi da dubito al lavoro hanno provveduto in prima battuta a sostituire il guard rail danneggiato ed anch'esso pericoloso per la circolazione. Immediatamenti sono scattati anche i rilievi delle forze dell'ordine intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica dello settacolare incidente. Nello scontro sono stati tre i feriti, per fortuna non gravi. Un'auto è stata pesantemente danneggiata da un blocco di metallo compattato che gli è praticamente piovuto addosso.