Terremoto Turchia, l'italiano disperso non si trova. Tajani: «Angelo Zen non è tra le vittime dell'albergo»

Angelo Zen non si trova. L'italiano disperso in Turchia dopo il catastrofico terremoto non è ancora stato trovato. L'uomo stava alloggiando al Sahra Hotel, completamente distrutto dal sisma, nella città turca di Kahramanmaras, ma tra le vittime dell'albergo non riuslta essere presente il 50enne di Saronno, in provincia di Varese.

La notizia

A rendere nota la notizia è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani che nella mattinata di oggi, giovedì 16 febbraio, ha contattato telefonicamente il capo della diplomazia turca Mevlut Cavusoglu: «Angelo Zen non è stato riconosciuto tra le vittime estratte dalle macerie dell'albergo in cui risultava risiedere». L'uomo alloggiava nell'hotel, ma di lui non ci sono tracce. E per ritrovare Angelo Zen, fa sapere Tajani ai giornalisti presenti alla Farnesina, c'è una squadra italiana che lo sta cercando, ma al momento nessuna notizia.

Ho telefonato al Ministro degli Esteri turco @MevlutCavusoglu. Ho ribadito la nostra vicinanza per le tragiche conseguenze del terremoto. L'Italia continuerà a sostenere con aiuti concreti la popolazione turca, grazie all'impegno di @DPCgov, @vigilidelfuoco,militari e diplomatici — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) February 16, 2023

«Non si trova»

«Ho parlato con il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu per esprimergli ancora una volta la vicinanza dell'Italia - ha spiegato Tajani in conferenza stampa - e confermargli l'impegno operativo del nostro Paese. Mi sono collegato con la squadra coordinata dall'unità di crisi dove ci sono esperti della polizia, dei carabinieri e della Guardia di Finanza che stanno cercando il nostro connazionale che ancora non si trova». L'ipotesi, dunque, secondo il ministro è che al momento della prima scossa l'imprenditore veneto non fosse in albergo. «Non è tra le vittime perché non è stato riconosciuto tra i corpi ritrovati e quindi continuano le ricerche da parte di questa unità speciale», ha concluso.

Le vittime del terremoto

Nel frattempo il numero dei morti diventa sempre più tragico. Il bilancio aggiornato parla di 36.187 deceduti, secondo i dati forniti dall'Afad, la protezione civile turca. Numeri a cui vanno sommati i morti in Siria, che sarebbero almeno 6mila secondo gli ultimi dati.

Chi è Angelo Zen disperso in Turchia

Angelo Zen, 50 anni, è un consulente originario di Saronno (Varese) e residente a Martellago (Venezia). Zen è un tecnico specializzato in macchinari per l'oreficeria e l'ultimo contatto con la famiglia risale a domenica scorsa. In queste settimane stava lavorando in Turchia, i familiari non hanno saputo riferire con precisione la località esatta in cui fosse alloggiato.

