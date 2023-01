Terremoto in Romagna, forte scossa di magnitudo 3.5: l'epicentro a Cesenatico. Paura tra i residenti

Terremoto e paura in Romagna. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata alle 9.38 nella zona di Cesenatico, in provincia di Forlì-Cesena. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma si è verificato ad una profondità di 19 chilometri. La scossa è stata avvertita dalle persone, attualmente non si ha notizia di danni.

Terremoto a Roma, scossa nella notte di magnitudo 3.2: avvertito in tutta la provincia

Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 10:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA