Terremoto a Roma, scossa nella notte di magnitudo 3.2: avvertito in tutta la provincia

Nella notte la terra ha tremato nella Capitale. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.2 è stata registrata alle 2.46 nella provincia est di Roma. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 chilometri di profondità ed epicentro 8 km da Colonna e 9 da Tivoli. Il terremoto è stato avvertito distintamente in tutta la provincia est, da Guidonia a Frascati, ma anche in alcune aree della Capitale. Non si registrano danni a persone o cose. [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.2 ore 02:46 IT del 22-01-2023 a 8 km NW Colonna (RM) Prof=11Km #INGV_33960061 https://t.co/cr8gLh0elw — INGVterremoti (@INGVterremoti) January 22, 2023 Ultimo aggiornamento: Domenica 22 Gennaio 2023, 08:12

