Terremoto, forte scossa fa tremare il Nord: epicentro a Piacenza, paura da Milano a Genova

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Aprile 2020, 12:14

Una scossa diè stata avvertita poco fa in Emilia Romagna, in provincia di, dove già nella serata di ieri c'era stata un'altra scossa di magnitudo 3.5. La scossa,, è di magnitudo 4.2 ed è stata avvertita forte a Genova e in Piemonte nell'alessandrino, e fino a Milano.Su Twitter sono diverse le segnalazioni di utenti piemontesi, liguri, emiliani e milanesi che affermano di aver sentito forte la scossa. L’epicentro è stato localizzato dall’Ingv a 6 km a sud-est di Cerignale (Piacenza), praticamente a metà strada tra Piacenza e Genova e non lontano da Alessandria.