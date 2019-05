Terremoto, forte scossa in Puglia: gente in strada e scuole evacuate. Epicentro a Barletta. Paura anche a Bari e Foggia

Altra scossa di terremoto questa mattina al Centro-Sud: dopotra Fermo e Macerata, una forte scossa è stata avvertita intorno alle 10.13 di oggi in Puglia. La scossa, di magnitudo 3.9, secondo le prime rilevazioni dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), è stata registrata a quattro chilometri a sud est di Barletta.

[DATI #RIVISTI ] #terremoto ML 3.9 ore 10:13 IT del 21-05-2019 a 4 km SE Barletta (BT) Prof=34Km #INGV_22299431 https://t.co/ywY4SRilEt

A Trani, per precauzione, sono state evacuate alcune scuole. Molte persone sono uscite in strada. La scossa è stata avvertita persino a Bari e Foggia e in Basilicata, fino a Potenza. Alcuni edifici scolastici sono stati evacuati anche nel capoluogo pugliese.