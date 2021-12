Terremoto alle Eolie e nello stretto di Messina: continua sciame sismico, due scosse nella notte

Continua lo sciame sismico alle Isole Eolie e al largo della Sicilia. Dopo le scosse di terremoto avvenute nei giorni scorsi, una nuova scossa di magnitudo 2.8 è stata registrata dall'Ingv di Catania ieri sera alle 21.40, e un'altra nella stessa zona - ma con epicentro nello stretto di Messina - di magnitudo 2.0 alle 2.07 di questa notte.

La scossa di ieri sera, che non ha prodotto danni e non è stata avvertita dagli abitanti, è avvenuta ad una profondità di 16.1 km ed a 8.7 km da Alicudi Porto. Quella di stanotte è stata invece individuata ad una profondità di 8 km, con epicentro nello stretto di Messina. Nell'isola delle Eolie nei giorni scorsi vi era stato un sciame sismico con cinque scosse in un giorno e altre due il giorno dopo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Dicembre 2021, 10:35

