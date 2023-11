Terremoto Campi Flegrei, nuovo sciame sismico lungo tutta la giornata: in serata scossa a Pozzuoli

Un nuovo sciame sismico è in corso nella zona dei Campi Flegrei. Dopo la scossa di magnitudo 3.1 di ieri, 23 novembre, la terra ha continuato a tremare per tutta la giornata del 24. Dalle 9.26 i sismografi dell'osservatorio Vesuviano stanno registrando diversi accadimenti sismici: il maggiore alle 10.39 con epicentro localizzato a Pozzuoli, nei pressi dell'Accademia, ha raggiunto 1.4 di magnitudo.

Sciame sismico ai Campi Flegrei

In serata (alle 21.20) un'altra scossa di 1.2 è stata registrata sempre a Pozzuoli, in zona Solfatara. Non si registrano danni a persone o cose. Cittadini preoccupati un po' in tutta l'area flegrea, ma nessuna scena di panico. Il fenomeno del bradisismo, del resto, non è una novità da quelle parti.

