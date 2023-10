Terremoto Campi Flegrei oggi, torna la paura: forte scossa, gente in strada. In corso sciame sismico

di Redazione web

Terremoto ai Campi Flegrei. Una forte scossa di magnitudo 3.6 si è verificata alle ore 12.36 di lunedì 16 ottobre.

Il terremoto è stato localizzato ad una profondità di 2 km dalla sala operativa della Ingv. È stato avvertito dalla popolazione, in tanti lo hanno segnalato anche sui social.

Sciame sismico in corso

In corso un nuovo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei. La scossa più forte, alle ore 13:36 di magnitudo 3,6 con epicentro nella Solfatara di Pozzuoli, è stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli. Al momento non si registrano danni a persone o cose.

Nella giornata di ieri due le scosse che si erano avvertite, una di magnitudo 1,4 alle 16,18, l'altra di 1.9 alle 19,57.

