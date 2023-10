Cdm approva decreto legge sui Campi Flegrei, Musumeci: «Da emergenza a prevenzione». Venerdì prove di evacuazione degli ospedali

Via libera in serata del Consiglio dei ministri al decreto legge sui Campi Flegrei. Il decreto con misure urgenti di prevenzione del rischio sismico nel territorio era all'ordine del giorno del Cdm. «L'obiettivo del governo è quello di continuare a lavorare sempre meglio per le emergenze ma al tempo stesso di passare a una seria prevenzione. Conviene intervenire laddove possibile per evitare che l'emergenza assuma contorni e proporzioni diverse». Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci al termine del Cdm.

Campi Flegrei, nel decreto il piano di esodo per bradisismo grave: le zone rosse e l'evacuazione progressiva

Terremoto, il piano per i Campi Flegrei: «Zone rosse e gialle e trasferimenti». Cosa succederà in caso di allarme