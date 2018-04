Terremoto nella notte tra Campania e Basilicata. In Centro Italia una scossa

Terremoto Marche, oggi altra scossa alle 10.44: paura tra gli abitanti​

Forte scossa di terremoto alle 20.41 nel maceratese, paura tra la popolazione

Venerdì 6 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:18 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una scossa didi intensità moderata è stata avvertita nella notte da alcuni residenti al confine tra. Alle 3.22 di questa notte, infatti, è stato registrato un sisma di, con epicentro nei pressi di(Salerno) e ipocentro ad una profondità di 9 km.La zona colpita, fa sapere l'Ingv, è al confine. Attualmente non si hanno notizie di danni a persone o cose. Inla terra continua a tremare al confine tra Umbria e Marche, lungo la parte più settentrionale del cratere sismico colpito dallo sciame iniziato col terremoto del 24 agosto 2016: anche questa notte, nei pressi di(Macerata), è stata registrata una scossa non strumentale ma comunque di debole intensità, con. La scossa, rilevata alle 2.46, segue altri terremoti più forti che in questi giorni sono stati chiaramente avvertiti dalla popolazione.