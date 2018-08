Terremoto Amatrice, due anni dopo centinaia in corteo con le fiaccole: in prima fila Luigi Di Maio

Terremoto, l'allarme di Borrelli: «In Molise possibili scosse molto più forti»

Centinaia le persone in corteo nella notte adverso il monumento memoriale delle vittime del. Ad aprire il corteo il vice premier Luigi Di Maio, con indosso la felpa di Amatrice.Unico rumore i passi sul selciato. Il corteo ha lambito Largo Sagnotti per poi sostare davanti ai resti di Sant’Agostino.“Tanto più buia é la notte quanto é più certa l’alba”: le parole del vescovo Pompili rompono il silenzio della notte di Amatrice. Davanti a Sant’Agostino erano risuonati i 239 nomi degli uomini, le donne e i bambine uccisi dal terremoto.Poi i rintocchi delle campane, che sembrano non finire mai. Poi ancora silenzio. Le luci sono solo quelle delle candele e delle torce. Il parco brilla sotto la luna rossa, se si piange si fa in silenzio.Poi le parole semplici e dirette del Padre Nostro. Ci si congeda con la buonanotte del vescovo. “Anzi, buongiorno”.Di Maio é in mezzo al corteo, la felpa di Amatrice sopra la grisaglia scura. Nessuna dichiarazione alla stampa, men che meno selfie e strette di mano. Solo una silenziosa condivisione. Rara e preziosa di questi tempi.