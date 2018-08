Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:39 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Era vivo quando è stato abbandonato in una busta ililtrovato morto giovedì sera. Il piccolo è stato rinvenuto in un'aiuola nei pressi di un supermercato die, secondo quanto emerso dall'autopsia eseguita stamattina dal professor Mauro Bacci, potrebbe essere deceduto per asfissia e ipertermia.La tesi sarebbe confermata anche dal racconto della madre che ha appunto confessato di aver abbandonato il, in una delle giornate più calde dell’estate, attorno a mezzogiorno dentro una busta di tipo rigido che forniscono i supermercati, sembra parzialmente chiusa.Tra 60 giorni sarà depositata la perizia definitiva, ma il lavoro svolto dal professore ha intanto eliminato con certezza altre possibili cause del decesso, tra cui malformazioni, malori o azioni violente sul neonato.Al termine dell'esame autoptico, la donna, 27 anni e già mamma di una bambina di due anni, ha effettuato il riconoscimento del cadavere del piccolo. Denunciata a piede libero, rischia fino a 12 anni di carcere.