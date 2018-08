Terni, neonato abbandonato davanti al supermercato: arrestata una ragazza di 27 anni

Venerdì 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TERNI -Dopo un lungo interrogatorio è finita aiE’ lei, secondo la polizia, ad aver lasciato il neonato lasciato in una busta celeste della spesa nel parcheggio dell’Eurospin di via Ponte Le Cave, alle porte di Borgo Rivo, giovedì sera dopo aver partorito in casa.Il sospetto degli investigatori è se fosse il piccolo fosse ancora vivo o sia morto per colpa del caldo e della disidratazione. In tal caso questo renderebbe ancora più pesante la posizione della giovane donna. A dare l’allarme giovedì sera alle 20 è stata una signora che stava andando a fare la spesa. Dopo aver parcheggiato la sua auto ha visto adagiato vicino alla siepe una busta rigida, di quelle riutilizzabili che spesso regalano i supermercati, si è avvicinata per curiosità e si accorta che spuntava un piedino. Terrorizzata si è avvicinata ancora di più ed ha scorto il corpicino di un bimbo appena nato, con ancora il cordone ombelicale attaccato e avvolto nella placenta. Il magistrato che coordina le indagini Barbara Mazzullo ha disposto gli arresti domiciliari con l'accusa di omicidio.