Tenta il suicidio schiantandosi ad alta velocità contro un pilone di cemento: morta la moglie, lui è gravissimo

Un incidente terribile ex statale 129 bis tra Suni e Sindia, ha provocato la morte di Margherita Deidda, 76 anni. La donna stava viaggiando insieme al marito, Dino Rizzoli, pensionato di 77 anni, lombardo ma trasferitosi a Tresnuraghes (Sardegna) da tempo. L'uomo, secondo quanto ricostruito, si sarebbe schiantato volontariamente con l'auto nel tentativo di togliersi la vita. L'unica a morire è stata la moglie.

L'incidente e la confessione

Dino Rizzoli, ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Santissima Annunziata di Cagliari, potrebbe aver agito senza dire nulla alla moglie. Ha accelerato improvvisamente, schiantandosi contro un pilone. Il 77enne è un malato oncologico terminale. Ha svelato le sue intenzioni ai soccorritori, che in auto hanno trovato dei bigliettini d'addio. Adesso è sotto indagine per omicidio colposo. La moglie è morta sul colpo.

