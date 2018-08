Tempesta nell'agro Aversano, il vento sradica gli alberi

di Marilù Musto

La tempesta, questo pomeriggio, ha messo in ginocchio Trentola Ducenta e dintorni. In piazza Marconi la forza del vento ha sradicato persino le palme che abbellivano l'area del palazzo marchesale (attualmente sede del Municipio), un tetto ieri, durante il ciclone, è volato via da una casa ed è finito su un balcone e oggi anche la grondaia della sede dell'Asl è volata via. Allagamenti in centro ma anche nelle periferie per via della mancata pulizia dei tombini. E questo è solo il preludio delle tempeste autunnali che a breve potrebbero abbattersi sul Sud Italia.