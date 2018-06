Incubo terrorismo: taxi sulla folla, panico in centro a Mosca. Otto feriti, arrestato l'autista

Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:28 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Attimi di terrore a Mosca: nel tardo pomeriggio di sabato un taxi ha falciato in pieno centro diverse persone provocando panico e l'allerta delle forze dell'ordine impegnate, da mesi, a garantire la sicurezza dei cittadini, dei visitatori e degli atleti che sono arrivati e arriveranno per i Mondiali di Calcio.Secondo un primo accertamento non si tratterebbe di un attacco terroristico d un lupo solitario, ma di un banale incidente le cui cause sono ancora sconosciute. L'autista del mezzo sarebbe però stato arrestato.Il bilancio è di otto feriti, non gravi e nessun morto