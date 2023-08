Neonato in una busta vicino ad un cassonetto dei rifiuti: trovato da un passante. «Sentiva piangere»

di Redazione web

Un neonato è stato trovato questa mattina abbandonato nei pressi di un cassonetto nel centro di Taranto. Il bimbo era in una busta di plastica. E' stato una passante ad accorgersi del bimbo e a lanciare l'allarme. Sul posto la Polizia e una ambulanza del 118. Il bimbo, nato da poche ore, è stato condotto d'urgenza in ospedale con una ambulanza ed è stato affidato alle cure dei medici. E' in osservazione ed è in buone condizioni.

Il ritrovamento

L'allarme è stato lanciato questa mattina da una donna che stava portando a spasso il suo cane. Ha notato quella busta nei pressi del cassonetto della spazzatura in via Pisanelli in pieno centro. Ha visto qualcosa muoversi e si è accorto del bambino. A quel punto ha chiesto l'intervento della Polizia e del 118.



Gli agenti e i medici del 118 hanno immediatamente soccorso il neonato.

Ultimo aggiornamento: Sabato 12 Agosto 2023, 10:01

