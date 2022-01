Super Green pass, nodo scadenza per chi ha fatto la terza dose: «A molti scade a marzo»

Sono perfettamente in regola con la vaccinazione contro il Covid, ma il loro Super green pass potrebbe scadere molto presto. Un vero e proprio caso, quello dei fragili e degli ultraottantenni, tra i primi a ricevere la terza dose. Con la riduzione della durata da nove a sei mesi, dal prossimo mese di marzo potrebbero ritrovarsi con il certificato verde scaduto, nonostante la somministrazione del booster.

Super green pass, vicina la scadenza per anziani e fragili

Come spiega Mauro Evangelisti per Il Messaggero, il problema diventa cruciale per i fragili dopo l'estensione del Green pass rafforzato anche sui luoghi di lavoro e il Ministero della Salute starebbe valutando la questione, ma il Governo non si è ancora espresso ufficialmente. Per risolvere il caso, sarebbero due le ipotesi al vaglio: rivedere la durata del Green pass o modificare alcuni criteri sull'obbligo di Green pass rafforzato.

Il problema potrebbe riguardare per primi i fragili e gli over 80, ma dopo poche settimane coinvolgerà tutti gli operatori sanitari e, in seguito, gli over 70 e gli over 60.

Super green pass, il Lazio: «Proroga illimitata»

In attesa di capire se una quarta dose comporterà più benefici che problemi (e quindi potrebbe scattare dal prossimo autunno), sul caso si è già espresso Alessio D'Amato. «La strada più semplice è prorogare in modo illimitato la certificazione verde per tutti coloro che hanno completato il ciclo vaccinale» - la proposta dell'assessore alla Salute del Lazio - «Per tutti gli altri, per chi è ancora fermo alla seconda dose, deve restare la validità di sei mesi. Se in autunno si dovesse decidere che serve la quarta dose, allora si potrà rivedere la scadenza».

Domenica 23 Gennaio 2022

