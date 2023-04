Eleonora Caliri, studentessa con sindrome Down, si laurea con tesi sulla violenza di genere. «Sogno di emanciparmi»

di Redazione web

A Macerata, una studentessa 34enne con sindrome di Down, si è laureata con una tesi sulla violenza economica di genere. Eleonora Caliri, 34 anni, originaria di Milano ma vive da anni a Porto Recanati (Macerata), si è ispirata all'esperienza fatta con la Global Thinking Foundation dedicata all'inclusione sociale delle donne attraverso l'arte.

«Sogno di lavorare e di emanciparmi»

«Sogno di lavorare e di emanciparmi», afferma. Eleonora ha dimostrato che nella vita gli unici limiti che abbiamo sono quelli che ci diamo noi stessi. Studentessa e pittrice, ha conseguito la laurea triennale in Scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo all'Università di Macerata con votazione 101 e una tesi dal titolo «Donne, arte ed innovazione sociale: l'esperienza 'libere guerrierè della Global Thinking Foundation».

La ministra Locatelli: «Complimenti ad Eleonora per l'importante traguardo»

Per lei anche il plauso della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli: «Complimenti ad Eleonora per l'importante traguardo che raggiunge oggi, impegno e determinazione sono le basi più solide per raggiungere ogni obiettivo nella vita. Spero di poter conoscere presto Eleonora che, oltre ad essere una bravissima studentessa, ad impegnarsi per i diritti delle donne, per l'emancipazione femminile e l'inclusione, è anche un'artista talentuosa e inoltre ha già progetti molto ambiziosi per il suo futuro. Sono certa che grazie alle sue capacità, e al supporto di una rete familiare e amicale così robusta, della quale fanno parte anche Claudia Segre e Global Thinking Foundation, potrà superare ogni sfida e realizzare tutti i suoi sogni».

