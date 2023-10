Studentessa si lancia dalla finestra della scuola, il bidello la salva: «Ho sentito le urla della prof e sono corso. Un dramma che si ripete: allora non riuscii a evitarlo»

di Redazione web

Si chiama Franco Rotunno, ma per molti è già soprannominato il «bidello eroe». L'uomo, un collaboratore scolastico dell’Istituto Pellati di Nizza Monferrato (Asti), è riuscito ad afferrare al volo una studentessa di 16 anni che ha provato a togliersi la vita lanciandosi dalla finestra al secondo piano della scuola. Un dramma evitato. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso, ma la ragazza continuerà a vivere.

Cosa ha detto il bidello

«Sono scosso ed emozionato – racconta a La Stampa - appena ho avvertito le urla di una docente in cortile sono uscito di corsa e ho visto la ragazza in piedi sul davanzale. Speravo cambiasse idea invece si è lanciata, così mi sono messo in traiettoria e ce l’ho fatta, l’ho agguantata».

E aggiunge: «Sono felice e allo stesso tempo rattristato per il fatto accaduto.

Cosa è successo

L'episodio è avvenuto lunedì mattina. La ragazza, un "soggetto fragile" ospite di una comunità della zona, è entrata per prima in classe, ha aperto la finestra ed è salita sul davanzale con l'intento di lanciarsi di sotto. I compagni hanno provato invano a fermarla. Intanto, attirati dalle urla, sotto alla finestra si è formato un capannello di persone. Tra loro anche Franco Rotunno, che quando ha visto la giovane lanciarsi non ci ha pensato un attimo e ha provato ad afferrarla al volo, attutendo la caduta.

