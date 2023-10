Studentessa 16enne si lancia dalla finestra del secondo piano della scuola: il bidello la salva afferrandola sul marciapiede

di Redazione web

Una studentessa 16enne si è lanciata stamani dalla finestra del secondo piano della scuola: il bidello l'ha salvata afferrandola sul marciapiede e attutendo così la caduta. La giovane è ricoverata in ospedale ad Asti ma a quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

La studentessa questa mattina è precipitata dal secondo piano della scuola e solo la prontezza del bidello dell'istituto ha evitato la tragedia: l'ha afferrata attutendo così la caduta.

Studentessa si lancia dal secondo piano

Secondo le prime informazioni, la ragazza si sarebbe avvicinata alla finestra e l'avrebbe scavalcata ma non sono noti i motivi del gesto volontario.

Il bidello si trovava sul marciapiede proprio con l'intento di salvarla, insieme a un gruppo di persone.

Sul caso stanno indagando i carabinieri di Asti per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. Anche il bidello è stato portato in ospedale per accertamenti.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Ottobre 2023, 15:07

