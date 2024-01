Studentessa prende a pugni la professoressa in classe: «Episodio gravissimo»

di Redazione web

In un istituto di Grosseto «una docente è stata colpita al volto da un pugno sferrato da una ragazza». È quanto denuncia il sindacato Cobas di Grosseto che parla di «episodio gravissimo» di «violenza in classe».

La denuncia del sindacato

Il sindacato spiega, in una nota, che «alla docente sarebbero stati dati due giorni di prognosi. Il fatto sarebbe accaduto in una classe prima dell'Isis Rosmini di Grosseto due giorni fa». Ignote al momento le cause del gesto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Gennaio 2024, 19:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA