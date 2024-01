Scuola, iscrizioni 2024-25 al via: come presentare la domanda, il portale Unica e il liceo del Made in Italy. Tutte le novità

Le iscrizioni alle scuole per il prossimo anno scolastico 2024/25 si potranno effettuare dal 18 gennaio al 10 febbraio. Come funziona: dalle ore 8 del 18 gennaio (dal 23 per il liceo del made in Italy) e fino alle ore 20 del 10 febbraio 2024 sarà possibile presentare domanda di iscrizione all’anno scolastico 2024-25. Le istanze si presentano sul portale ministeriale Unica, tranne per l’infanzia che rimane cartacea. Le modalità cambiano anche per le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Valle d’Aosta. Su Unica una guida del Ministero in formato PDF con tutti i passaggi per presentare correttamente la domanda.