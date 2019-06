Il miglior caffè al bar? Stefano vince il campionato italiano 2019. Ecco chi è e dove lavora

Ilnon è solo una bevanda, è un. E l'espresso perfetto deve essere talmente «potente da estraniarvi dal mondo reale a attivare un viaggio mentale e sensoriale». È la filosofia di, il campionato internazionale baristi promosso dall'Istituto Nazionale Espresso Italiano (Inei), giunto quest'anno alla sua sesta edizione. Cevenini ha battuto altri tredici baristi giunti da tutto lo stivale nella fase finale della gara ospitata da Mumac Academy dal 12 al 13 giugno scorsi. Sarà quindi lui a portare i migliori espresso e cappuccini d'Italia alle finali mondiali del campionato.«La ricetta migliore per l'espresso italiano è unache sappia rendere una tazzina complessa nei profumi e rotonda al palato», spiega Cevenini, che aggiunge di aver lavorato molto sulla temperatura della macchina per «ottenere un espresso rotondo ed equilibrato tra acidità e amaro».Il caffè non è solo una bevanda molto amata dagli italiani ma un vero e proprio rito. Perchè se il nostro paese è al quinto posto fra i maggiori importatori è al decimo posto in Europa per consumi pro-capite vista la modalità di consumo, per colazione e dopo pranzo e non come bevanda per accompagnare i pasti e la giornata come invece avviene negli altri Paesi. Complessivamente i consumi mondiali pro-capite all'anno si aggirano sui 4,4 chilogrammi e si va dagli 11,4 chili della Finlandia ai 2,37 del Portogallo per passare attraverso i 4,20 chili degli Usa e i 5,20 della media nell'area Ue dove emerge il dato tedesco, 7,60 chili a testa.