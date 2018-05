Spray urticante a scuola: 600 evacuati In 11 ricoverati per forti irritazioni

VERONA - Oltre 600 persone tra studenti e personale sono state evacuate da una scuola di Villafranca Veronese e 11 di loro ricoverate in via precauzionale in ospedale per forti irritazioni respiratori e agli occhi, a causa dell'utilizzo di un gas urticante all'interno dell'istituto. Sette persone sono state portate all'ospedale di Bussolengo e quattro a Borgo Trento - secondo quanto riferito dai sanitari del Suem 118 - dopo che l'allarme era stato lanciato dal personale della scuola.



È il secondo caso del genere nel veronese, dopo quello accaduto l'11 maggio scorso all'Istituto superiore statale «Maria Curie» di Bussolengo che aveva causato lo sgombero di 500 persone e 23 ricoveri.

Giovedì 17 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:49