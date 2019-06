schianto in A4: s'infila con il monovolume sotto un tir e muore all'istante

EDIT: AGGIORNAMENTO DELLA NOTIZIA

E' stato salvato anche il quarto e ultimo speleologo che era rimasto bloccato nell'Abisso del Bifunto in Calabria. A quanto si apprende dal Soccorso alpino e speleologico, l'operazione di recupero è durata circa quattro ore con l'impiego di quasi 40 soccorritori. I quattro speleologi sono stati raggiunti e recuperati e, come fa sapere il Soccorso alpino, sono in buone condizioni.

Allarme in, dovea causa di una. Il Soccorso Alpino e Speleologico sta intervenendo in, nell'Abisso del Bifurto, dove una forte ondata improvvisa ha reso impossibile l'uscita dalla grotta per un gruppo di quattro speleologi italiani.Un quinto membro del gruppo è riuscito ad uscire dall'abisso pochi istanti prima dell'onda, dando l'allarme poco dopo le 16.30. Sul posto stanno operando diverse squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, mentre stanno convergendo sul posto numerose altre unità del CNSAS specializzate in operazioni speleologiche e speleosubacquee. Secondo le prime informazioni i quattro sarebbero riusciti comunque a ripararsi in un ramo secondario dell'abisso e sarebbero in buone condizioni di salute, sebbene impossibilitati ad uscire., è un profondissimo inghiottitoio che scende in verticale per 683 metri, e si trova nel comune di Cerchiara di Calabria (Cs).