Schianto in A4, s'infila con il monovolume sotto un tir e muore all'istante

Incidente mortale questa mattina, domenica 2 giugno, poco prima delle 8 sull’autostrada A4 nel tratto tra Villesse e Palmanova (Udine) in direzione Venezia. Un’auto si è infilata sotto un camion frigo e per l'automobilista non c'è stato nulla da fare. Lo schianto è avvenuto un chilometro prima dello svincolo di Palmanova.



Al momento dell’incidente i pannelli a messaggio variabile e i lampeggianti avevano segnalato code di mezzi che attendevano l’apertura del nuovo cavalcavia del nodo di Palmanova, avvenuta, come da programma, pochi minuti più tardi. Sul posto sono intervenuti per i rilievi gli agenti della polizia stradale, il personale di Autovie Venete, i vigili del fuoco, il 118 e il soccorso meccanico. La Concessionaria autostradale ha proceduto alla chiusura del tratto tra Villesse e Palmanova e dell’allacciamento di Villesse con la A4 in direzione Venezia. Domenica 2 Giugno 2019, 15:21

