Sorpreso insieme alla ex compagna, si lancia dalla finestra

di Redazione web

Era stato allontanato dalla sua ex, in seguito a reiterati maltrattamenti nei suoi confronti. Ma l'ossessione di volerla di nuovo per sè, l'ha spinto a violare le disposizioni della magistratura; un uomo di 35 anni, di origine romena e residente a Conselve, in provincia di Padova, si è introdotto in casa della ex compagna, approfittando della sua assenza e l'ha aspettata, mettendosi a letto. I carabinieri di Abano, prevedendo che il 35enne potesse tornare nei luoghi a lui interdetti, hanno chiesto anche l'aiuto del vicinato.

Cacciatore trovato morto in un frutteto con ferite di arma da fuoco: ipotesi omicidio

Brutta idea

Infatti, qualcuno dei vicini di casa della vittima, ha scorto le mosse dell'uomo e chiamato il 112, mentre l'uomo attendeva l'ex 33enne nel suo appartamento; i militari dell'Arma, in tempo reale, sono arrivati con la pattuglia sotto casa della donna e suonato il campanello. Il romeno, accortosi che i carabinieri lo stavano cercando, anziché aprire la porta, ha scelto l'opzione più rocambolesca, quella di fuggire dal terrazzino di casa al primo piano, lanciandosi di sotto.

Nuovo virus trasmesso dai pipistrelli (Iskv) isolato a Bergamo. Letizia Moratti: «Nessun allarmismo»

Caduta rovinosa

Il volo, però, è stato tutt'altro che morbido e l'uomo è caduto a terra, provocandosi diverse contusioni. Prima è stato accompagnato in ospedale per essere medicato, dopodiché i carabinieri hanno formalizzato il suo arresto.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 31 Ottobre 2022, 09:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA