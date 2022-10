Rave illegale, iniziato lo sgombero: circondata l'intera area. Agenti tentano una trattativa con gli occupanti

di Redazione web

Rave illegale a Modena, sono iniziate le operazioni di sgombero della festa abusiva di Halloween organizzata in un capannone in disuso all'intersezione tra via Marino e viale Virgilio, in località Bruciata, in provincia di Modena.

Ieri il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva dato mandato al Prefetto di Modena e al Capo della Polizia Lamberto Giannini di adottare, raccordandosi con l'Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l'evento.

Agenti tentano una trattativa per lo sgombero

È cominciata una trattativa tra le forze dell'ordine e i partecipanti al Rave Party di Modena che sta andando avanti da sabato sera in un capannone abbandonato in via Marino. Il tutto sta avvenendo all'esterno del capannone, dove si trovano almeno un centinaio di agenti, tra polizia, carabinieri e guardia di finanza.

Al momento all'interno dell'ex deposito non sono entrati agenti in divisa.

Nel frattempo il party continua all'interno, ma il numero dei partecipanti sembra essere diminuito.

Oltre tremila partecipanti al Rave party illegale

Sono oltre tremila le persone che hanno raggiunto un capannone abbandonato a nord di Modena. La folla, tra cui molti stranieri, ha cominciato ad arrivare in zona nella serata di sabato scorso. L'evento 'Witchtek' è stato segnalato da polizia e carabinieri che hanno monitorato la situazione.

Provengono anche dalla Francia, dalla Spagna, dalla Germania e dall'Austria, oltre che da diverse regioni italiane del nord, i partecipanti al rave illegale.

Il ministro dell'Interno Piantedosi ha ordinato lo sgombero dell'area

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ieri ha dato mandato al prefetto di Modena e al capo della polizia di adottare, raccordandosi con l'Autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere il rave party organizzato a Modena e liberare l'area al più presto.

Un partecipante: «Troppa gente per sgomberarci»

«Siamo tutti tranquillissimi, ascoltiamo musica e balliamo», dice un ventenne partecipante al Rave party Witchtek in corso da ieri sera a Modena. Siete preoccupati dell'ipotesi di uno sgombero? «Non credo che lo faranno, c'è troppa gente... e ne deve arrivare altra. È una manifestazione, ci sono divertimento e musica, non c'è molto spazio per i ragazzi adesso», dice ai giornalisti presenti. Il clou dell'evento dovrebbe essere la giornata di oggi e soprattutto la notte. «La gente si diverte come può e come vuole - continua il ragazzo - nessuno fa troppe cazzate. Questo è un capannone abbandonato, cosa ci fanno? Finché non lo utilizzano noi montiano due casse e ascoltiamo musica. Ma vogliamo tutti tornare a casa, io devo farmi sette ore... lavoriamo anche noi».

