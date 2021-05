«Ha lo smalto alle unghie, diamogli fuoco»: aggressione choc del branco a un 17enne

«Ha lo smalto, diamogli fuoco alla mano». Prima hanno urlato, da lontano. Poi le provocazioni da vicino «fino a strapparmi dal collo la collana». Infine la violenza cieca. Nessuna rissa ma un’aggressione brutale, in 20 contro due: un 18enne e un 17enne, entrambi di Pesaro, picchiati selvaggiamente sabato sera, alle 19.30, nel giardino della Rocca Malatestiana di Fano. Calci e pugni in faccia al 17enne che cercava di proteggere l’altro preso di mira per il suo look: setto nasale e mano fratturati.

A Il Resto del Carlino uno degli aggrediti racconta l'inferno, è stato preso di mira per primo dal branco: "Io ho le unghie con lo smalto nero. Mi piace averle, vederle, portarle. Ce le ho da quattro anni e ho subìto ogni tipo di offesa per questo, tipo frocio o altro, ma non mi ha mai importato nulla visto che sono eterosessuale. Ho anche un ciuffo di capelli tinto di bianco perché mi piaccio così".

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 13:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA