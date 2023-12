Simone Glorioso, morte cerebrale a 17 anni per la promessa del pugilato. Con la Smart era precipitato da un ponte a Palermo Non ce l'ha fatta dopo tre giorni di agonia in ospedale. Nell'incidente era morto l'amico Michelangelo Aruta





Morte cerebrale per Simone Glorioso, la giovane promessa del pugilato, di 17 anni, rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto nella notte fra il 23 e il 24 dicembre sulla Circonvallazione di Palermo. Dopo tre giorni di ospedale non ce l'ha fatta. Il ragazzo era stato sbalzato dall'auto con il suo amico, Michelangelo Aruta, 22 anni, che è morto nell'impatto. La Smart su cui si trovavano è precipitata dal ponte di viale Lazio. Simone Glorioso era stato convocato in Nazionale per un allenamento al centro sportivo dell'Esercito a Roma, mentre 2022 aveva conquistato il titolo tricolore nella categoria 54 chili. Il 17enne apparteneva alla categoria 57 kg ed era allenato dal maestro Paolo Di Stefano dell'Asd Pugilistica Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA