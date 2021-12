Silvia, italiana morta in casa a Barcellona: aveva 32 anni. Giallo sul decesso

È morta nel letto della casa dove viveva con il compagno, a Barcellona. Il motivo non è ancora noto, ed è per questo che le autorità hanno disposto l'autopsia sul corpo di Silvia Floris, una ragazza italiana di 32 anni trovata senza vita dal compagno.

Originaria di Portoscuso (Sud Sardegna), Silvia Floris viveva da anni nel capoluogo della Catalogna. I primi a dare la notizia della morte della 32enne sono stati alcuni quotidiani locali sardi. «Stiamo aspettando l'autopsia, non sappiamo ancora niente. Siamo qui in attesa che facciano gli esami. Vogliamo capire cosa è successo», ha spiegato la sorella, Daniela.

La ragazza sarebbe morta nell'abitazione in cui viveva con il compagno. Al momento del decesso era a letto, stando a quanto raccontato dall'uomo ai genitori di Silvia. Fonti della polizia catalana fanno sapere che non stanno indagando per omicidio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Dicembre 2021, 17:09

